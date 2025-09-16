Gazze’de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 65 bine dayandı

Bakanlık, son 24 saat içinde Gazze’deki hastanelere 59 cansız beden ve 386 yaralının ulaştığını duyurdu. Açıklamada, İsrail’in Gazze’deki işgalini kalıcı hale getirmek amacıyla başlattığı saldırıların aralıksız sürdüğü vurgulandı.

18 MART’TAN BU YANA 12 BİN 413 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail’in 18 Mart 2025’te ateşkesi tek taraflı bozmasından bu yana ise 12 bin 413 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 53 bin 271 kişinin de yaralandığı bildirildi.

YARDIM DAĞITIM NOKTALARINDA KATLİAM

İsrail ordusunun yardım bölgelerine saldırıları sürüyor. Son rakamlara göre, bu noktalarda 2 bin 497 Filistinli hayatını kaybetti, 18 bin 294 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı ayrıca bu sabah itibarıyla yardım noktalarına yönelik saldırılarda 112 kişinin daha yaralandığını açıkladı.

AÇLIKTAN ÖLÜMLER 428’E YÜKSELDİ

Gazze’de açlık nedeniyle yaşanan ölümler de artıyor. Son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme sebebiyle biri çocuk 3 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece toplam sayı 428’e yükseldi. Ölenlerin 146’sı çocuk olarak kayıtlara geçti.

BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), 22 Ağustos 2025’te Gazze’de kıtlık ilan etmişti. O tarihten bu yana 31’i çocuk olmak üzere 150 kişi açlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

İSRAİL, YENİ KARA HAREKATI BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze’ye yeni kara harekâtı düzenlerken eş zamanlı olarak hava saldırılarını da artırdı. Bölgedeki can kaybı her geçen gün büyüyor.