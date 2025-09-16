12 yıllık eşini öldüren müzisyen yeniden hakim karşısında: Mahkeme adli tıp raporu istedi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 12 yıllık eşini öldüren müzisyen İ.K.’nın davasında yeni gelişme yaşandı. Mahkeme, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporu bekleme kararı aldı.

Olay, 30 Aralık 2024’te Kaynarca ilçesi Reisler Göleti mevkisinde meydana geldi. Emniyete giderek teslim olan 42 yaşındaki müzisyen İ.K., 12 yıllık eşi Simge Kodalak’ı öldürdüğünü itiraf etti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, boyun bölgesinde delici alet yarası bulunan 31 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu.

Cenazesi Sakarya’nın Erenler ilçesi Çaykışla Mahallesi Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilen Simge Kodalak’ın ölümü, yakınlarını yasa boğdu. Cinayetin ardından gözaltına alınan İ.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SANIK 3’ÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Davanın üçüncü duruşması Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya sanık İ.K., taraf avukatları, öldürülen Simge Kodalak’ın annesi E.Ç. ve babası H.Ç. katıldı.

Sanığın yargılama süreci devam ederken, mahkeme heyeti akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istenmesine karar verdi.

Mahkeme, Adli Tıp raporunun yanı sıra dosyada yer alan diğer eksikliklerin de giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

sakarya
