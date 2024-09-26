Gazze’de can kaybı 41 bin 534'e yükseldi

İsrail, 356 gündür Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına ara vermeden devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, Gazze’de son 24 saatte gerçekleştirilen 4 ayrı saldırıda 39 Filistinli yaşamını yitirdi, 86 kişi de yaralandı.

7 Ekim'den itibaren İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin toplam sayısı 41 bin 534’e, yaralı sayısı ise 96 bin 92’ye yükseldi.