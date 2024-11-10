Gazze'de can kaybı 43 bini aştı: İsrail saldırıları devam ediyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in 401 gündür süren saldırılarının bölgede büyük yıkıma ve can kayıplarına yol açtığı belirtildi.

Son 24 saat içerisinde İsrail ordusunun Gazze’nin farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği üç saldırıda toplam 51 kişi yaşamını yitirirken, 164 kişi de yaralandı.

7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ndeki saldırılarda toplam can kaybı 43 bin 603’e, yaralı sayısı ise 102 bin 929’a yükseldi.

Açıklamada ayrıca, birçok kişinin hala enkaz altında ve yol kenarlarında yaşamını yitirdiği ancak İsrail güçlerinin müdahalesi nedeniyle sağlık ekiplerinin ve sivil savunma görevlilerinin bu cenazelere ulaşmakta zorluk çektiği vurgulandı.