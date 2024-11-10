Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek TÜYAP’ta yoğun ilgiyle karşılandı

İstanbul 41. TÜYAP Kitap Fuarı’nda, Kaynak Yayınları Vatan Partisi Lideri Dr. Doğu Perinçek’i ağırladı. Perinçek kitaplarını imzaladı, okurları Perinçek’le hatıra fotoğrafları çektirdi.

Perinçek, İmza sonrasında "Batı'da ve Türkiye'de Büyük Krizin Eşiğinde Büyük Çözüm" adlı söyleşisinde ziyaretçileriyle buluştu. Konferansta Polonez işçilerini de yanına alan Perinçek, "Emekçi sınıfların tarih yapacağı bir sürece giriyoruz.” dedi:

"En önemlisi bu. Üretim devriminin öncüleri işçiler olacak. Çiftçiler olacak. Kamu çalışanları olacak. Çarşılarımızın emekçileri olacak. Sanayicilerimiz ve tüccarlarımız olacak. Şimdi Üretim Devrimi emekçi ağırlıklı, Emekçilerin tarih sahnesine çıktığı ve Türkiye'nin geleceğine ışık tuttuğu emek verdiği alın teri döktüğü tarihsel sürecin eşiğindeyiz."

Türkiye'nin, 1952’lerden bu yana Atlantik sistemi içinde bir macera yaşadığını aktaran Perinçek, "O maceranın yani çıkmazın sonuna geldik" diye konuştu:

"Çünkü onların sistemi, Atlantik emperyalistlerin, kapitalistlerinin Türkiye'ye dayatmış olduğu borçlanma ekonomisi üretimi yıkıma uğratan ekonomisi ve sıcak para komisyoncularını, tarikat rantçılarını dolar borsa vurguncularını getirip Türkiye'nin tepesine oturtan siyasal sistemin sonuna gelmiş bulunuyoruz."

Türkiye'nin hem ekonomide hem de güvenlikte büyük kararlar alacağı bir döneme girdiğini belirten Vatan Partisi Lideri, "Büyük çözümleri hayata geçirme görevimiz var" dedi. Perinçek "Bu zor bir görev ama her zor görevin sonu devrimdir. Büyük zorluklar devrimlerle çözülür." vurgusunu yaptı:

"Bu sistem aynı zamanda ülkeye bölünmeyi dayatıyordu. Amerika ve İsrail’in ikinci İsrail planlarını dayatıyordu. Kürdistan adı altında, Kürtlükle alakası olmayan, ikinci bir İsrail devletini vatanımızda kurmak istediler. Türklerin, Kürtlerin, Sünnilerin ve Alevilerin ortak vatanlarında. Aynı zamanda İran’ın, Irak’ın, Suriye’nin topraklarında. O dayatmanın sonuna geldik."

Söyleşi sonrasında Perinçek'le fotoğraf çekilmek isteyen gençler Vatan Partisi’ne de üye oldu. Rozetlerini Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek taktı. Konferans öncesi imza saatleri yetmeyince, söyleşi sonrası "Filistin Cephemiz" adlı son kitabını imzalamaya devam etti.