Doğu Perinçek’ten Atatürk ve Cumhuriyet dersi: “Bölücülüğe karşı net tavır”

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı bir canlı yayın programında Atatürk dersi verdi. Atatürk’ün bölücülüğe karşı aldığı tavrı hatırlatan Perinçek, güncel bölücülük tartışmalarına da net ifadelerle karşı çıktı. Vatan Partisi lideri Perinçek, ABD seçimlerine de değerlendirdi.

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Doğu Perinçek’ten Atatürk ve Cumhuriyet dersi: “Bölücülüğe karşı net tavır”
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Akit Tv’de Kırmızı Masa programına katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Atatürk döneminine yapılan eleştiriler hakkında konuştu:

" Artık burada Cumhuriyeti mi tartışacağız? Cumhuriyet öyle kurulurdu Muharrem Bey Cumhuriyet Atatürk'ün yaptığı gibi kurulurdu. Yoksa Cumhuriyet şöyle kurulmaz; "Ya kazım karabekir ne diyorsun? bilmem kim ne diyorsun? İstanbul'daki saltanatçılar Cumhuriyeti kuralım mı?"

Muharrem Coşkun: Tek adamlık o zaman adı Cumhuriyet olmaz.

Perinçek: O tek adamlığa Türkiye her şeyini mecbur. "

Bölücülerin siyasi parti kurmasına izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Perinçek, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin DEM Parti’ye el uzatması ve sonrasında yaptığı açıklamaları da değerlendirdi:

"Devlet Bahçeli'nin çıkışı iç cephede PKK'yı güçlendirdi. nasıl güçlendirdi? daha nasıl olacak PKK'ya bir yasallık kazandırdı. Hapishanede İmralı'ya tıkılmış olan terör örgütü başı birdenbire Türk devletinin sanki muhatabı oldu. Hatta meclisin kürsülerine davet edildi. Niye ısrar ediyor? çok açık sonuçlarına bakarak söylüyorum AK Parti Cumhur ittifakı hükümetini yıkmak için ısrarcı oluyor.; yıkmak için."

ABD başkanlık seçimleri hakkındaki soruları da yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Perinçek, ABD'nin düşüşüne dikkat çekti:

"Trump Amerika'nın inişe geçmesinin realist seçimidir. Yani Amerika inişte dolar saltanatı çöktü… "Saldırganlığı sürdüreceğim" tavrı Biden'ın yoluydu, o kaybetti. Daha gerçekçi olan yani önce Amerika'ya dönelim dışarılarda öyle silahlı maceralar falan filan aramayalım diyen Trump'ın çizgisi seçimlerde kazandı."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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