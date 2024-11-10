Trump ve Abbas’tan “Adil ve kapsamlı barış” mesajı

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Abbas Trump’ı seçim zaferi nedeniyle tebrik etti ve Gazze’de "adil ve kapsamlı bir barış" için iş birliğine hazır olduklarını vurguladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Trump ve Abbas’tan “Adil ve kapsamlı barış” mesajı
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD seçimlerini kazanan Donald Trump ile telefonda bir araya geldi. Abbas, Trump’a seçim başarısı dolayısıyla tebriklerini sunarken, Beyaz Saray’daki yeni döneminde başarılar diledi. Abbas, “uluslararası meşruiyet ilkelerine dayanan adil ve kapsamlı bir barışı sağlamak için Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu” belirtti. Görüşme sırasında, Trump’ın İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için çaba göstereceğine dair güvence verdiği de ifade edildi.

Abbas, yaptığı açıklamada, “ABD’nin liderliğiniz altında Filistin halkının meşru isteklerini destekleyeceğinden eminiz” diyerek Filistin’in, uluslararası hukuk çerçevesinde özgürlük, kendi kaderini tayin etme ve devlet olma hedeflerine olan bağlılığını yineledi. Trump ise seçim kampanyası boyunca, Ortadoğu’daki çatışmalara çözüm bulacağına dair birçok kez söz vermişti.

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