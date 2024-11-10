MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.