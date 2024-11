Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi 10 yıl daha yaşasaydı..."

Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde sınırlarımızdaki güvenli bölgenin eksik kalan halkalarını tamamlayacağız. Terör örgütleri ile ülkemiz sınırları arasındaki irtibatı tamamen keseceğiz. Bölücü terör örgütünü, ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkarmak için operasyonlarımızı sürdürmeye devam ederken, elimizdeki tüm imkanları seferber edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın yıldızı yükselirken, geçmişin kötü hatıralarının izleri silinerek tarihin tozlu raflarındaki yerini alacaktır" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Hepimizin ortak hedefi ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmaktır. Hangi amaç için olursa olsun bu milletin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik her söz, her tutum, her eylem doğrudan Gazi Mustafa Kemal'in emanetine ihanettir. Geniş cephede izlerine rastladığımız marazi duruşların gerisindeki saikleri gayet iyi biliyoruz.

Türkiye, bir dönem gardırop Atatürkçülerinden çok çekmiştir, bugün de sosyal medya Atatürkçülerinin ülkemizin birlik bütünlüğüne verdiği zarar, Türkiye'nin yeminli düşmanlarıyla yarışır duruma ulaşmıştır. Emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki hain emellerine hizmet eden bu azgın güruhu milletimizin takdirine bırakıyoruz. Bir fani olarak Atatürk'ün yaptıklarını veya yapamadıklarını vicdanlı zeminde tartışmak tarihçilerin ve alanında uzman bilim insanlarının işidir. Nitekim bugün bizleri ağırlayan, biraz evvel açılışını yaptığımız yeni binasında güzel hizmetler vereceğine inandığım Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bu amaçla hizmet veriyor.

Putlaştırmak isteyenler kadar yok sayanlar da Gazi'nin milletimizin gönlündeki yerini sarsamayacaklardır. Atatürk posterinin arkasına saklanarak ülke ve millet düşmanlarının değirmenine su taşıyanların, onlarla omuz omuza yol yürüyenleri riyakarlıkları artık kimseyi kandırmaya yetmiyor. Bilhassa gençlerimiz araştıran, berrak zihinleri ile kimlerin nerede durduğunu gayet iyi görüyor.

"GAZİ BİR 10 YIL DAHA YAŞASAYDI..."

Ülkemizi hedeflerinden uzaklaştırmak, rayından saptırmak için kirli senaryoların biri bitmeden diğeri sahneleniyor. Cumhuriyet tarihimiz boyunca milletimiz her dönem farklı görünümler altında ama hep aynı gayeye hizmet eden nice sinsi oyunlarla boğuşmuştur. Tek parti faşizminin ülkemizin gelişmesine engel olan vizyonsuzluğunun bedelini ağır bir şekilde ödedik. Gazi'nin ömrü ve sağlığı bir 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi, hiç şüphesiz 2. Dünya Savaşı sonrası bambaşka Türkiye görecektik. Gazi'nin vefatı ile bu fırsatı kaçırdık.

GÜVENLİ BÖLGE MESAJI

Önümüzdeki dönemde sınırlarımızdaki güvenli bölgenin eksik kalan halkalarını da tamamlayacağız. Terör örgütleri ile ülkemiz sınırları arasındaki irtibatı tamamen keseceğiz. Bölücü terör örgütünü ülkemiz için tehdit kaynağı olmaktan çıkarmak için operasyonlarımızı sürdürürken elimizdeki tüm imkanları da değerlendireceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın yıldızı yükselirken geçmişin kötü hatıralarının izleri silinerek tarihin tozlu raflarındaki yerini alacaktır. Biz, her fırsatta bu hazine değerindeki ilkeyi hatırlattıkça birileri kendi akıllarınca meseleyi dalgaya alıyor. Hatta bizi tek tip toplum hayali kurmakla suçlayan gözü dışarıda mankurtlara bile rastlıyoruz.

Ülkenin birinde tarım mühendisi bir kişi, ülkenin başkentine gitmek için trene biner. Yanındaki koltuğa da yaşlı bir çiftçi oturur. Yolculuk boyunca çiftçi çuvalı her çeyrek saatte bir çevirip içindekileri karıştırır. Bu durumda merakını yenemeyen mühendis bu işin hikmetini sorar. Çiftçi, tarlalardan fare yakalayıp bunları deneyde kullanılmak üzere başkentteki araştırma merkezine sattığını söyler. Çuvaldakiler de bu fare ve sıçanlardır. Mühendis çuvalı niye sallıyorsun der. Çiftçi, çuvaldaki fareleri ve sıçanları çeyrek saatten fazla sallayıp içindekileri karıştırmazsam hayvanlar rahatlayıp çuvalı delmeye başlarlar. Kendi aralarında gerginlik yaşamalarını sağlayarak dikkatlerini çuvala vermelerini engelliyorum der. Bir çiftçinin pratik zekasının ürünü bu yöntem teori haline getirilip siyasete de uyarlanmıştır. Emperyalistler tarafından sömürülecek ülkeler terör başta olmak üzere çeşitli yöntemlerle birbirleri ile çatıştırılarak asıl amaçlarına odaklanmalarının önüne geçiliyor. Kimi zaman sağ sol kimi zaman Alevi Sünni denilerek toplum kesimlerimiz birbirine düşman edilmiştir.