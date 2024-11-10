Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, 10 Kasım’da Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda Atatürk’ü andı

Atatürk'ün 09.05'te hayata gözlerini yumduğu anda, İstanbul'un cadde ve sokaklarında vatandaşlar siren sesleriyle birlikte saygı duruşuna geçti. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katılırken, bazıları da kornalarına basarak sirenlere eşlik etti. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen çelenk törenine Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan ve beraberindeki heyet de katıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anma Töreni

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde de anma töreni düzenlendi. Çok sayıda polisin katıldığı törende, Avrupa Yakası'na doğru akan trafik güvenlik amacıyla durduruldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, özel harekat, çevik kuvvet, polis arama kurtarma, asayiş, trafik denetleme ve önleyici hizmetler şube müdürlüğü personeli saat 09.05'te saygı duruşuna katıldı. O sırada köprüden geçen vatandaşlar da araçlarını durdurarak saygı duruşuna katıldılar.

Haliç Köprüsü ve D-100 Kara Yolu'nda Saygı Duruşu

Haliç Köprüsü'nde sürücüler, hem Topkapı hem de Şişli istikametlerinde araçlarını durdurarak saygı duruşunda bulundu. Halıcıoğlu Metrobüs Durağı'nda da vatandaşlar üst geçitte saygı duruşuna geçti. D-100 kara yolunun Beylikdüzü ve Cevizlibağ mevkilerinde de bazı sürücüler, saat 09.05'te araçlarından inerek 1 dakika boyunca saygı duruşunda bekledi. Üst geçidi kullanan bazı yayaların da saygı duruşuna katıldığı gözlendi.

Beykoz’da Denizde Saygı Duruşu

Beykoz'da ise Derinlere Saygı Dalışı Grubu, Marmara Denizi'ne girerek deniz üzerinde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Tekneler ve yelkenliler de Türk bayraklarıyla bu anlamlı anı destekledi. Saat 09.05'te grup, Ata'ya saygı dalışı gerçekleştirdi.