Gazze’de can kaybı 53 bini aştı: Sağlık sistemi çöküyor

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 53 bin 573’e, yaralananların sayısı ise 121 bin 688’e ulaştı.

Gazze'deki saldırılar aralıksız sürerken, İsrail ordusu bölgede kalıcı işgal stratejisini devreye sokuyor. Bakanlık, son 24 saatte Gazze’deki hastanelere 87 kişinin cansız bedeninin ve 290 yaralının ulaştığını bildirdi.

İsrail'in 18 Mart’ta ateşkesi tek taraflı olarak bozmasının ardından ise bölgede ölen Filistinli sayısının 3 bin 427, yaralı sayısının ise 9 bin 647 olduğu aktarıldı.

Filistinli yetkililer, saldırıların sivil yerleşim alanlarını hedef aldığına ve sağlık sisteminin çökme noktasına geldiğine dikkat çekiyor.