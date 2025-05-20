Katledilen Şevval için yazdığı mektup ortaya çıktı: "Delirmek üzereyim"

Adana’da erkek arkadaşı tarafından vahşice katledilen 23 yaşındaki Şevval Çiftçi’nin annesi, Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşlarına boğuldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Katledilen Şevval için yazdığı mektup ortaya çıktı: "Delirmek üzereyim"
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 Olayın ardından intihar eden katil zanlısı Engin Yüce'nin evde 6 sayfalık bir mektup bıraktığı ortaya çıktı. Mektupta, "Delirmek üzereyim, annemi de öldürebilirim, kendimi de" ifadelerine yer verdiği öğrenildi.

Korkunç olay, 19 Nisan akşam saatlerinde Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 31 yaşındaki Engin Yüce, evinde bir araya geldiği kız arkadaşı Şevval Çiftçi ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yüce, mutfaktan aldığı bıçakla Çiftçi'yi 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Ardından 12. kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

Yüce’nin intihar etmeden önce yemek masasının üzerinde bıraktığı 6 sayfalık notta, ailesiyle sorunlar yaşadığı, annesi ve kardeşinin kendisine komplo kurduğunu düşündüğü, "Delirmek üzereyim, annemi de öldürebilirim, kendimi de" gibi ifadeler yazdığı belirlendi.

Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kızın cenazesini teslim almaya gelen annesi Sibel Çiftçi’nin feryatları yürekleri dağladı. Gözyaşları içinde konuşan anne, “Yavrum, kuzum içeride yatıyor. Ben ciğerime yetişemedim. O kadar can çekiştin, 'anne yetiş' dedin de duymadım mı kuzum? Kızımı getirin, çok özledim" diyerek ağıt yaktı.

Otopsi işlemlerinin ardından Şevval Çiftçi’nin cenazesinin, memleketi Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Boynuyoğunlu köyünde defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Şevval Çiftçi’nin babası Tayyar Çiftçi’nin polis okulunda sivil memur, annesinin ise ev hanımı olduğu belirtildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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