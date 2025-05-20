Deprembis’ten kritik uyarı: Marmara’da iki il alarm veriyor

Marmara faylarını inceleyen bu modül, olası depremlerin etkilerini renk skalası üzerinden göstererek risk seviyelerini ortaya koyuyor. Kutoğlu, analizler sonucunda Çanakkale ve Bursa illerine dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen DepremBİS, Türkiye’nin farklı noktalarındaki zemin özelliklerini ve fay hatlarının yaratabileceği deprem senaryolarını ücretsiz olarak www.deprembis.com.tr adresi üzerinden vatandaşlara sunuyor.

Depremin etkisi renklerle gösteriliyor

Yeni modül sayesinde, olası bir depremin etkisinin bölgelere göre ne düzeyde olacağı kırmızıdan maviye değişen renklerle harita üzerinde gösterilecek. Vatandaşlar, harita üzerinde ilgilendikleri fayı tıklayarak bulundukları alanın hafif, orta ya da ağır hasar riski taşıyıp taşımadığını öğrenebilecek.

“İl, ilçe değil; zemin odaklı analiz gerekiyor”

Depremlerle ilgili vatandaşların en çok merak ettiği konunun, “Benim bölgem ne kadar etkilenir?” sorusu olduğunu belirten Kutoğlu, genel ifadelerle yapılan ilçe veya mahalle bazlı açıklamaların yanıltıcı olabileceğine dikkat çekti:

“Bir mahallede zemin çok zayıfken, hemen yanı başındaki alan çok sağlam olabilir. Dolayısıyla risk farklıdır. Biz de vatandaşın bu bilgi açlığını gidermek amacıyla, deprem senaryosuna zemin bilgisi ve faya uzaklığı gibi verileri de ekleyen bir yazılım geliştirdik.”

Yazılım, faya uzaklık, zemin özellikleri ve jeofizik parametreleri temel alarak deprem sırasında bir bölgenin ne kadar zarar görebileceğini hesaplıyor. Büyük veriyle çalışan sistemin daha hızlı çalışması için veriler önceden işlenerek uygulamaya entegre edilecek.

Yazılımı Marmara Denizi’nden geçen doğu, batı ve güney fay kolları üzerinde test ettiklerini belirten Kutoğlu, kırmızı renkli bölgelerin olası bir depremde en çok sarsıntıyı hissedecek alanlar olduğunu söyledi:

“Sarı alanlar orta, yeşil alanlar ise hafif hasar potansiyeli taşıyor. Kırmızı bölgelerdeki yapıların zemin durumuna ve yapı tarzına göre inşa edilip edilmediği mutlaka kontrol edilmeli.”

İstanbul değil, Çanakkale ve Bursa risk altında

Marmara’daki fayların analizine göre İstanbul’un sarı bölgede kaldığını ve çok güçlü bir sarsıntı beklenmediğini söyleyen Prof. Dr. Kutoğlu, esas riskin Çanakkale ve Bursa kıyılarında olduğuna işaret etti:

“Kuzey Anadolu Fayı'nın güney segmenti, Gemlik Körfezi'nden başlayarak Mudanya açıklarından Bandırma’ya uzanıyor. Bu bölgelerde, özellikle zemin özellikleri nedeniyle kıyı kesimlerinde ve göller bölgesinde ciddi hasar meydana gelebilir.”