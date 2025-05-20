Putin ve Trump arasında kritik Ukrayna görüşmesi

Görüşmenin ardından iki lider de açıklamalarda bulundu. Rusya lideri Putin, Trump ile "anlamlı, samimi ve çok faydalı" bir görüşme yaptıklarını belirtti. İstanbul’daki temaslara atıf yapan Putin, "İstanbul’da temasların yeniden başlaması, tarafların doğru yolda olduğunu gösteriyor" dedi. Ayrıca, ABD'nin Moskova ile Kiev arasındaki doğrudan müzakerelere katılımı nedeniyle Trump’a teşekkür etti.

Putin, görüşmede iki tarafın Ukrayna ile olası bir barış anlaşmasına dair memorandum üzerinde anlaştığını açıkladı. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ise Rusya ile ABD arasında dokuzar tutuklunun takası için çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump da telefon görüşmesini “mükemmel ruhlu ve olumlu tonda” geçtiğini belirterek, savaşın sona erdirilmesi için müzakerelerin derhal başlayacağını söyledi. Trump, Rusya’nın ABD ile büyük ölçekli ticaret yapmak istediğini ve kendisinin de buna sıcak baktığını ifade etti.

Putin-Trump görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de açıklama yaptı. Zelenski, savaşı sona erdirecek bir memorandum sürecini destekleyeceklerini belirtti.

Görüşmenin ardından Trump, Almanya, İtalya, Fransa, Finlandiya ve Ukrayna liderlerinin yanı sıra Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı ile çevrim içi toplantı yaptı. Avrupalı liderler, Rusya’ya yönelik yaptırımların artırılacağını duyurdu.