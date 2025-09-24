Gazze’de felaket büyüyor: Can kaybı 65 bini geçti, yaralı sayısı 167 bini aştı

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’nde can kayıpları hızla artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın son açıklamasına göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 65 bin 419’a, yaralı sayısı ise 167 bin 160’a yükseldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Gazze’de felaket büyüyor: Can kaybı 65 bini geçti, yaralı sayısı 167 bini aştı
Yayınlanma: Güncellenme:

Bakanlık, son 24 saat içinde Gazze’deki hastanelere 37 cenazenin ve 175 yaralının ulaştırıldığını açıkladı. Cenazelerden 4’ünün daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan sivillere ait olduğu belirtildi.

18 MART’TAN BU YANA 12 BİN 823 CAN KAYBI

İsrail’in Gazze’de ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart’tan bu yana 12 bin 823 Filistinlinin öldüğü, 54 bin 944 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

GENEL BİLANÇO: 65 BİN 419 CAN KAYBI, 167 BİN 160 YARALI

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarda toplam ölü sayısı 65 bin 419’a, yaralı sayısı da 167 bin 160’a ulaştı.

Bakanlık ayrıca, İsrail saldırıları sırasında yardım dağıtım bölgelerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 531’e yükseldiğini duyurdu.

Vatan Partisi’nden önemli adım: Fener Rum Patrikhanesi İçişleri Bakanlığı’na şikayet edildiVatan Partisi’nden önemli adım: Fener Rum Patrikhanesi İçişleri Bakanlığı’na şikayet edildiGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

gazze israil
Günün Manşetleri
Can kaybı 65 bini geçti, yaralı sayısı 167 bini aştı
Fener Rum Patrikhanesi İçişleri Bakanlığı’na şikayet edildi
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi için kararını verdi
Ömer Çelik'ten CHP ve muhalefete sert tepki
Doluluk oranı yüzde 1’e düştü
YSK kararı sonrası İstanbul CHP İl Kongresi durduruldu
İstanbul merkezli 19 ilde dev operasyon
Soyer ve CHP İzmir il başkanı için karar çıktı
24 Eylül'de hava nasıl olacak?
ABD ile müzakere milli menfaatlerimize hiçbir katkı sağlamaz
Çok Okunanlar
En çok hangi banka kazandırıyor? En çok hangi banka kazandırıyor?
Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları) Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları)
25 Eylül hava durumu: Bu şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek 25 Eylül hava durumu: Bu şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek
24 Eylül 2025 benzin ve mazot fiyatları: Akaryakıta zam var mı? 24 Eylül 2025 benzin ve mazot fiyatları: Akaryakıta zam var mı?
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat çıktı! Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat çıktı!