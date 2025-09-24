Gazze’de felaket büyüyor: Can kaybı 65 bini geçti, yaralı sayısı 167 bini aştı

Bakanlık, son 24 saat içinde Gazze’deki hastanelere 37 cenazenin ve 175 yaralının ulaştırıldığını açıkladı. Cenazelerden 4’ünün daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan sivillere ait olduğu belirtildi.

18 MART’TAN BU YANA 12 BİN 823 CAN KAYBI

İsrail’in Gazze’de ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart’tan bu yana 12 bin 823 Filistinlinin öldüğü, 54 bin 944 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

GENEL BİLANÇO: 65 BİN 419 CAN KAYBI, 167 BİN 160 YARALI

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarda toplam ölü sayısı 65 bin 419’a, yaralı sayısı da 167 bin 160’a ulaştı.

Bakanlık ayrıca, İsrail saldırıları sırasında yardım dağıtım bölgelerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 531’e yükseldiğini duyurdu.