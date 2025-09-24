Vatan Partisi’nden önemli adım: Fener Rum Patrikhanesi İçişleri Bakanlığı’na şikayet edildi

Fener Rum Patriği Bartholomeos’un ABD ziyaretinde Türkiye’yi hedef alan sözlerine Vatan Partisi’nden sert tepki geldi. Vatan Partisi Genel Saymanı Şehmus Yıldırım Gençer, Bartholomeos’un Türkiye’yi suçlaması ve İsrail’e verdiği destek üzerine basın açıklaması yaptı.

Gençer, “Fener Rum Patrikhanesi Patriği Bartholomeos 16 Eylül’de özel uçakla ABD’ye gitti. İlk ziyaretini ABD Başkanı Donald Trump’a yaptı. Bu görüşmede Türkiye’deki Hristiyanların zulüm gördüğünü iddia ederek Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti. Hiçbir dayanağı olmayan bu iddialara sessiz kalamazdık” dedi.

"HEDEFİNDE TÜRKİYE VE FİLİSTİN VAR"

Gençer, Bartholomeos’un ABD Dış İlişkiler Konseyi’nde yaptığı konuşmada Hamas ve Hizbullah’ı terör örgütü ilan ettiğini, ABD ve İsrail’e destek verdiğini vurguladı. “Patriğin hedefinde Türkiye, Filistin ve Batı Asya’nın kahramanca mücadelesi var” ifadelerini kullandı.

"FATİH KAYMAKAMLIĞI’NA BAĞLIDIR"

Vatan Partisi açıklamasında, Fener Rum Patrikhanesi’nin “ekümeniklik” iddiasının Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenliğine aykırı olduğunu belirtti. “Fener Rum Patrikhanesi Fatih Kaymakamlığı’na bağlı bir kuruluştur. Bartholomeos ekümenik değil, Fener Rum Kilisesi’nin başpapazıdır. Bu kilise Lozan’dan beri azınlık kilisesi statüsündedir” denildi.

"DİLEKÇEMİZİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NA SUNUYORUZ"

Gençer, Bartholomeos’un Türkiye’nin egemenlik haklarını hiçe saydığını belirterek İçişleri Bakanlığı’na şikayet dilekçesi sunduklarını açıkladı. “Türkiye Cumhuriyeti bu duruma daha fazla sessiz kalamaz. Hükümeti göreve çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

