Ömer Çelik'ten CHP ve muhalefete sert tepki: Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP ve bazı muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylemlerini sert bir dille eleştirdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ömer Çelik'ten CHP ve muhalefete sert tepki: Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar
Yayınlanma:

Çelik, muhalefetin yabancı siyasetçilerin sözlerini esas alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldığını belirterek, “Bunlar siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar” ifadelerini kullandı:

"CHP ve bazı muhalefet partileri adına konuşanların Sayın Cumhurbaşkanımızı sürekli yabancı siyasetçileri esas alarak hedef almaları ibretlik bir durumdur. Bunlar 'siyasi misyoner' gibi hareket ediyorlar. Hiçbir milli hassasiyet ölçüsüne ve gerçeklere saygı göstermiyorlar.

Yabancı bir siyasetçi Cumhurbaşkanımıza dönük bir söz söylediği zaman bunun ilk alıcısı muhalefet partilerimizin bazı siyasetçileri oluyor. Bunlar, yabancı siyasetçilerin Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanımıza dönük mesnetsiz sözlerini yaymak için 'siyasi uydu' gibi hareket ediyorlar. Kuşkusuz bu sağlıksız ve siyasi olarak son derece sakıncalı bir durum.

Cumhurbaşkanımızın insanlık ittifakının sesi, bölgesel ve küresel barışın en önde gelen siyasi liderlerinden biri olduğu, tüm dünyanın kabul ettiği bir gerçektir. Kurulan her barış masasında ve diplomasi zemininde Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyaseti uluslararası bir referans haline gelmiştir.

Bu gerçeklere karşı çarpık bir yaklaşım geliştirenlerin amaçları ve misyonları bellidir."

Dicle Nehri can çekişiyor: Kuraklık ve kirlilik balıkları öldürüyorDicle Nehri can çekişiyor: Kuraklık ve kirlilik balıkları öldürüyorYurt
SON DAKİKA: YSK kararı sonrası İstanbul CHP İl Kongresi durdurulduSON DAKİKA: YSK kararı sonrası İstanbul CHP İl Kongresi durdurulduGündem
ak parti chp Ömer Çelik
Günün Manşetleri
Ömer Çelik'ten CHP ve muhalefete sert tepki
Doluluk oranı yüzde 1’e düştü
YSK kararı sonrası İstanbul CHP İl Kongresi durduruldu
İstanbul merkezli 19 ilde dev operasyon
Soyer ve CHP İzmir il başkanı için karar çıktı
24 Eylül'de hava nasıl olacak?
ABD ile müzakere milli menfaatlerimize hiçbir katkı sağlamaz
Trump BM Genel Kurulu’nda konuştu
Bahçeli’den İsrail uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu’nda konuşuyor
Çok Okunanlar
Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları) Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları)
En çok hangi banka kazandırıyor? En çok hangi banka kazandırıyor?
25 Eylül hava durumu: Bu şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek 25 Eylül hava durumu: Bu şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek
24 Eylül 2025 benzin ve mazot fiyatları: Akaryakıta zam var mı? 24 Eylül 2025 benzin ve mazot fiyatları: Akaryakıta zam var mı?
YSK kararı sonrası İstanbul CHP İl Kongresi durduruldu YSK kararı sonrası İstanbul CHP İl Kongresi durduruldu