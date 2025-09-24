SON DAKİKA: YSK kararı sonrası İstanbul CHP İl Kongresi durduruldu

Son dakika haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin yapılabileceğine karar vermişti.

SON DAKİKA: YSK kararı sonrası İstanbul CHP İl Kongresi durduruldu
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı ve yönetimine ilişkin açılan davada ara kararını açıkladı.

KONGRELERİN DURDURULMASI KARARI

Mahkeme, 2 Eylül 2025 tarihli kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimi’nin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını belirtti. Ayrıca yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının durdurulmasına hükmetti.

Mahkeme yazısında şu ifadeler yer aldı:

"Verilen tedbir kararı henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Mahkememizce verilen tedbir kararı, kanun yolu mercii olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi Seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırıdır. Çalışmaların durdurulması gerekmektedir."

İLGİLİ KURUMLARA TALİMAT

Mahkeme yazısında İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na, kararın gereğinin yerine getirilmesi için gerekli bilgi ve işlemlerin yapılması talimatı verildi.

