Eskişehir Valiliği uyardı! Vatandaşlara mesaj gönderildi
Eskişehir Valiliği, 24 Eylül 2025 tarihinde yapılacak test uçuşu için vatandaşları bilgilendirdi.
Yayınlanma:
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 24 Eylül 2025 tarihinde 10:30-12:00 saatleri arasında test uçuşu gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Vatandaşların söz konusu saatler arasında hava hareketliliğine dikkat etmeleri ve gerekli önlemleri almaları istendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı