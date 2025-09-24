Eskişehir Valiliği uyardı! Vatandaşlara mesaj gönderildi

Eskişehir Valiliği, 24 Eylül 2025 tarihinde yapılacak test uçuşu için vatandaşları bilgilendirdi.

 Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 24 Eylül 2025 tarihinde 10:30-12:00 saatleri arasında test uçuşu gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Vatandaşların söz konusu saatler arasında hava hareketliliğine dikkat etmeleri ve gerekli önlemleri almaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eskişehir valilik
