Yola çıkacaklar dikkat! Karayollarından kritik trafik ve yol çalışması uyarısı

24 Eylül 2025 tarihinde yola çıkmayı planlayan sürücüler için Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) önemli uyarılarda bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yola çıkacaklar dikkat! Karayollarından kritik trafik ve yol çalışması uyarısı
Yayınlanma: Güncellenme:

 Türkiye genelinde kara yollarında süren yol çalışmaları ve trafiğe kapalı kesimler hakkında kritik bilgiler yayımlandı. Sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

GÜNCEL KGM YOL DURUMU RAPORU:

Niğde-Pozantı Otoyolu (11-15.km): 20.09.2025-15.10.2025 tarihleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara yönü 1 numaralı şeritten, Adana istikametinde 1 ve 2 numaralı şeritten ulaşım sağlanacaktır.
Bergama-Soma Yolu (0-3.km): Sağ şeritte yol çalışmaları devam ediyor. Trafik sol şeritten iki yönlü sağlanmaktadır.
Ankara-Konya Yolu (35-45.km): Asfalt onarım çalışmaları nedeniyle sabah 08:00-akşam 18:00 saatleri arasında trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.
Silifke-Mersin Yolu (21-22.km): Yapım çalışmaları kapsamında ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Sakarya-Bilecik İl Sınırı-Bozüyük Yolu (36-37.km): Ertuğrulgazi Tüneli sağ şeridi bakım nedeniyle tek yönlü olarak sol şeritten geçiliyor.
Taşağıl-İbradı Yolu (56-58.km): Bölünmüş yol yapım çalışmaları devam ediyor.
Afyonkarahisar-Uşak Yolu (26-33.km): Üstyapı onarım çalışmaları sürüyor.
Alaca-Zile Yolu (11-13.km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Sivas-Kangal-Gürün Ayr. Yolu (28-34.km): Sivas-Malatya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Malatya-Sivas yönünden iki yönlü sağlanıyor.
Gümüşhane-Bayburt Yolu (35-36.km): Bayburt-Gümüşhane yönü trafiğe kapalı; ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Sürücülerin, yol çalışmaları olan kesimlerde yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyması önemle tavsiye ediliyor.

25 Eylül hava durumu: Bu şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek25 Eylül hava durumu: Bu şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecekYurt
Faladdin ve Binnaz’ın kurucusuna şok iddianame: 7 yıla kadar hapis istendiFaladdin ve Binnaz’ın kurucusuna şok iddianame: 7 yıla kadar hapis istendiGündem
karayolları Trafik
Günün Manşetleri
Ömer Çelik'ten CHP ve muhalefete sert tepki
Doluluk oranı yüzde 1’e düştü
YSK kararı sonrası İstanbul CHP İl Kongresi durduruldu
İstanbul merkezli 19 ilde dev operasyon
Soyer ve CHP İzmir il başkanı için karar çıktı
24 Eylül'de hava nasıl olacak?
ABD ile müzakere milli menfaatlerimize hiçbir katkı sağlamaz
Trump BM Genel Kurulu’nda konuştu
Bahçeli’den İsrail uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu’nda konuşuyor
Çok Okunanlar
Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları) Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları)
En çok hangi banka kazandırıyor? En çok hangi banka kazandırıyor?
25 Eylül hava durumu: Bu şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek 25 Eylül hava durumu: Bu şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek
24 Eylül 2025 benzin ve mazot fiyatları: Akaryakıta zam var mı? 24 Eylül 2025 benzin ve mazot fiyatları: Akaryakıta zam var mı?
YSK kararı sonrası İstanbul CHP İl Kongresi durduruldu YSK kararı sonrası İstanbul CHP İl Kongresi durduruldu