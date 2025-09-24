Yola çıkacaklar dikkat! Karayollarından kritik trafik ve yol çalışması uyarısı
24 Eylül 2025 tarihinde yola çıkmayı planlayan sürücüler için Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) önemli uyarılarda bulundu.
Türkiye genelinde kara yollarında süren yol çalışmaları ve trafiğe kapalı kesimler hakkında kritik bilgiler yayımlandı. Sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
GÜNCEL KGM YOL DURUMU RAPORU:
Niğde-Pozantı Otoyolu (11-15.km): 20.09.2025-15.10.2025 tarihleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara yönü 1 numaralı şeritten, Adana istikametinde 1 ve 2 numaralı şeritten ulaşım sağlanacaktır.
Bergama-Soma Yolu (0-3.km): Sağ şeritte yol çalışmaları devam ediyor. Trafik sol şeritten iki yönlü sağlanmaktadır.
Ankara-Konya Yolu (35-45.km): Asfalt onarım çalışmaları nedeniyle sabah 08:00-akşam 18:00 saatleri arasında trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.
Silifke-Mersin Yolu (21-22.km): Yapım çalışmaları kapsamında ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Sakarya-Bilecik İl Sınırı-Bozüyük Yolu (36-37.km): Ertuğrulgazi Tüneli sağ şeridi bakım nedeniyle tek yönlü olarak sol şeritten geçiliyor.
Taşağıl-İbradı Yolu (56-58.km): Bölünmüş yol yapım çalışmaları devam ediyor.
Afyonkarahisar-Uşak Yolu (26-33.km): Üstyapı onarım çalışmaları sürüyor.
Alaca-Zile Yolu (11-13.km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Sivas-Kangal-Gürün Ayr. Yolu (28-34.km): Sivas-Malatya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Malatya-Sivas yönünden iki yönlü sağlanıyor.
Gümüşhane-Bayburt Yolu (35-36.km): Bayburt-Gümüşhane yönü trafiğe kapalı; ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Sürücülerin, yol çalışmaları olan kesimlerde yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyması önemle tavsiye ediliyor.