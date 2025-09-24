Faladdin ve Binnaz’ın kurucusuna şok iddianame: 7 yıla kadar hapis istendi

“Faladdin” ve “Binnaz” uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen hakkında, suç gelirlerini akladığı iddiasıyla 3-7 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Faladdin ve Binnaz’ın kurucusuna şok iddianame: 7 yıla kadar hapis istendi
Fal bakmak amacıyla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla tutuklanan “Faladdin” ve “Binnaz” uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen hakkında, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi alanlarda hizmet veren mobil uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen’in faaliyetleri mercek altına alındı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Taşdelen’in “öncül suç” eylemleriyle ilgili dosyanın UYAP üzerinden sorgulandığı ve şüphelinin mobil uygulamalar ile internet siteleri üzerinden falcılık ve medyumluk faaliyetlerinde bulunmak amacıyla bilişim sistemleri kurduğu tespit edildi. 27 Mart’ta düzenlenen iddianame, eylemlerinin “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” kapsamında değerlendirilmesini içeriyor.

Taşdelen’in, “falcılık” ve “gaipten haber verme” gibi eylemleri sistemli hale getirmek amacıyla “Faladdin” ve “Binnaz Abla” uygulamaları ile internet sitelerini kurduğu vurgulandı.

İddianamede, Taşdelen’in eylemlerinin falcılık faaliyetini içermesi nedeniyle, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı’nın 9 Ocak 2024 tarihinde, Arteria Yazılım AŞ’ye Faladdin uygulamasında fal tanıtımı ve “binnaz.com” ile “binnazabla.com” sitelerinde medyumluk tanıtımı nedeniyle reklamları durdurma cezası verdiği belirtildi.

MASAK raporunda, Taşdelen’in faaliyetleri kapsamında Arteria Teknoloji AŞ’ye gelen paraların suç geliri olduğu, bu gelirlerin şüpheliye ve yurt dışı hesaplarına, ayrıca kripto para varlık hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Raporda, Taşdelen’in 2013’ten bu yana SGK kaydının bulunduğu, düşük prim esas kazancı olduğu ve çeşitli şirketlerde ortak ve yönetici olduğu, gayrimenkulü bulunmadığı ancak 5 kara ve 2 deniz taşıtına sahip olduğu ifade edildi.

İddianamede, Taşdelen’in Arteria Teknoloji AŞ aracılığıyla elde ettiği gelirleri suç geliri olarak meşru gösterme amacıyla çeşitli işlemlere tabi tuttuğu, şirket hesaplarından yurtdışına para transferleri yaparak suç gelirini yurt dışına çıkardığı kaydedildi.

Şüpheli Sertaç Taşdelen’in, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep edilen iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

