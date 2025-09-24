Son dakika deprem! 24 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verilerini anbean güncelliyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Deprem mi oldu?” ve “Az önce deprem nerede oldu?” sorularına yanıt arıyor. İşte 24 Eylül 2025 tarihli AFAD son depremler ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Son dakika deprem! 24 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi
Yayınlanma:

Türkiye’nin dört bir yanında son depremler kaydediliyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde, çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar sıkça yaşanıyor. Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

SON DEPREMLER

Deprem mi oldu? Az önce nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son dakika depremler şu şekilde:

Tarih - Saat - Büyüklük - Yer - Derinlik (KM)

24-09-2025 | 08:39:26 | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | 7 km

İZBETON yolsuzluk davasında gelişme! Soyer ve CHP İzmir il başkanı için karar çıktıİZBETON yolsuzluk davasında gelişme! Soyer ve CHP İzmir il başkanı için karar çıktıYurt
Altın ve gümüşte sahtecilik patladı! Sahte çeyrekler üçe katlandıAltın ve gümüşte sahtecilik patladı! Sahte çeyrekler üçe katlandıEkonomi
deprem son dakika
Günün Manşetleri
Soyer ve CHP İzmir il başkanı için karar çıktı
24 Eylül'de hava nasıl olacak?
ABD ile müzakere milli menfaatlerimize hiçbir katkı sağlamaz
Trump BM Genel Kurulu’nda konuştu
Bahçeli’den İsrail uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu’nda konuşuyor
“Aileyi korumak temel görevimiz”
Reel sektörün net döviz açığı 182,6 milyar dolar
Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras hakim karşısında
CHP, Berhan Şimşek’i disipline sevk etti
Çok Okunanlar
24 Eylül 2025 benzin ve mazot fiyatları: Akaryakıta zam var mı? 24 Eylül 2025 benzin ve mazot fiyatları: Akaryakıta zam var mı?
O fotoğrafın nerede çekildiğini duyunca çok şaşıracaksınız O fotoğrafın nerede çekildiğini duyunca çok şaşıracaksınız
Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları) Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları)
24 Eylül'de hava nasıl olacak? 24 Eylül'de hava nasıl olacak?
Soyer ve CHP İzmir il başkanı için karar çıktı Soyer ve CHP İzmir il başkanı için karar çıktı