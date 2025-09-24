Son dakika deprem! 24 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verilerini anbean güncelliyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Deprem mi oldu?” ve “Az önce deprem nerede oldu?” sorularına yanıt arıyor. İşte 24 Eylül 2025 tarihli AFAD son depremler ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi.
Türkiye’nin dört bir yanında son depremler kaydediliyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde, çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar sıkça yaşanıyor. Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
SON DEPREMLER
Deprem mi oldu? Az önce nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son dakika depremler şu şekilde:
Tarih - Saat - Büyüklük - Yer - Derinlik (KM)
24-09-2025 | 08:39:26 | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | 7 km