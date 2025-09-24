İZBETON yolsuzluk davasında gelişme! Soyer ve CHP İzmir il başkanı için karar çıktı

Aralarında önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da bulunduğu 65 sanığın yargılanması sürüyor.

SOYER SAVUNMA YAPTI

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görülen duruşmada, savcının mütalaasına karşı sanıkların savunmaları alındı. Bu kapsamda eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de mahkemede savunma yaptı.

11 SANIKTAN 5’İ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, 11 sanıktan 5’inin tahliyesine hükmetti. Ancak Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Temmuz’da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş’ye yönelik başlattığı soruşturmada; Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya’nın da aralarında bulunduğu 157 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. Şüpheliler hakkında “İhaleye fesat karıştırma” ve “Nitelikli dolandırıcılık” suçlamaları yöneltilmişti.

3 FARKLI İDDİANAME

Soruşturma kapsamında 3 ayrı iddianame hazırlandı.

Asfalt kaplama, yol ve bakım onarım işleri ile ilgili iddianame İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Bu dosyada 44 kişi hakkında 3 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İş makinesi ve araç kiralama hizmetleri ile ilgili iddianame ise İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Burada da 56 sanık hakkında 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

45 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya’nın da aralarında bulunduğu 11’i tutuklu 65 sanık için ise İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Savcılık, sanıkların “nitelikli dolandırıcılık” ve ilgili suçlardan 3’er yıldan 45’er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep ediyor.