Gazze’de insani kriz: Açlıktan ölenlerin sayısı 251’e yükseldi

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı açıklamada son 24 saatte 11 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Burş, 7 Ekim 2023’ten bu yana bölgede açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 108’i çocuk olmak üzere 251’e yükseldiğini aktardı.

Gazze’de gıda, temiz su, ilaç ve hijyen malzemelerine erişimin imkânsız hale geldiğini belirten Burş, İsrail’in insani yardım girişlerini kısıtladığını ve açlığı “silah olarak kullandığını” vurguladı.

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze’de, İsrail’in saldırıları ve sürgün emirleri sonucu 2 milyon kişinin defalarca yerinden edildiği bildirildi. Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık okullarda yaşam mücadelesi veriyor. Hijyen koşullarının yetersizliği nedeniyle bulaşıcı hastalıkların hızla yayıldığına dikkat çekiliyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve sivil yerleşim noktalarını hedef almaya devam ediyor.