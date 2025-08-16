TÜİK açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesi!
Rapora göre, Türkiye’de 65 yaş ve üzeri nüfus son bir yılda 520 bin kişi artarak 9 milyon 437 bine ulaştı. Böylece yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı %10,4’ten %11’e yükseldi.
Prof. Dr. İsmail Tufan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “21. yüzyılın en önemli mirası uzun ömürlülük oldu. 101 milyonluk bir Türkiye’de 60 yaş üstü 30 milyon vatandaşımız olacak. Şimdiden buna hazırlık yapmamız lazım” dedi.
Türkiye’de çocuk nüfusu ise dikkat çekici biçimde azaldı. 0-14 yaş grubundaki çocuk sayısı, 2024’te 18 milyon 133 bin iken 2025’te 17 milyon 705 bine geriledi. Çocukların toplam nüfus içindeki oranı %21,2’den %20,6’ya düştü.
Özellikle 0-4 yaş grubunda ciddi bir azalma yaşandı. Bu yaş grubundaki çocuk sayısı bir yılda 278 bin kişi azalarak 4 milyon 945 bine indi. Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyelerinden biri oldu.
KADINLAR DAHA UZUN YAŞIYOR
65 yaş ve üzerindeki nüfusta kadınların sayısı erkeklerden belirgin şekilde fazla. 2025 verilerine göre:
Yaşlı erkek nüfusu: 4 milyon 220 bin
Yaşlı kadın nüfusu: 5 milyon 217 bin
90 yaş ve üzerindekilerde fark daha da açılıyor: 76 bin 841 erkeke karşılık 174 bin 340 kadın yaşıyor.
ÇALIŞMA YAŞINDAKİ NÜFUS
15-64 yaş arası “çalışma çağındaki” nüfusun oranı ise büyük değişim göstermedi. Hem 2024 hem de 2025 verilerinde bu grubun nüfusa oranı %68,4 olarak kaldı.
TÜİK projeksiyonlarına göre, 2080 yılında Türkiye nüfusunun %25’i 65 yaş ve üzeri olacak. Bu da her dört kişiden birinin yaşlı olacağı anlamına geliyor.