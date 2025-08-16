Daltonlar dosyası deşifre oldu: Gençler örgütün tuzağına böyle çekildi!

İstanbul’da “Daltonlar” olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 105 şüpheli hakkında hazırladığı 1676 sayfalık iddianameyi İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu.

İddianamede, örgütün 15-20 yaş arasındaki gençleri hedef aldığı, üyelerin bilgisayar oyunları ve internet dizilerinden etkilendiği, sosyal medya üzerinden meydan okuma ve intikam paylaşımları yaptığı vurgulandı. Örgütün elebaşı firari şüpheli Beratcan Gökdemir’in, 2024 Mart ayında Barış Boyun’dan ayrılarak örgütün başına geçtiği tespit edildi.

ÖRGÜTÜN YAPISI VE YÖNETİMİ

Gökdemir’in liderliğinde, Batın Can Gökdemir, Ahmet Mustafa Timo, Bünyamin Yıkar, Murat Özavşar, Murat Küçükyavuz ve Sinan Memi örgütün yöneticiliğini yürütüyor. İddianamede, örgüt üyelerinin elebaşına mutlak itaat gösterdiği, talimatlara harfiyen uyduğu ve örgüt içinde güçlü bir iletişim ve savunma sisteminin bulunduğu kaydedildi.

SUÇ YÖNTEMLERİ

Örgütün, İstanbul’da silah, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, adam öldürme, yaralama ve yağma gibi suçları yürüttüğü, mekanları haraca bağlayarak güç kazandığı bildirildi. Örgüt üyelerinin çoğunluğunun daha önceki adli olaylardan dolayı kolluk kuvvetlerinin takip yöntemlerini bildiği ve telefon kullanmadıkları belirtildi. Ayrıca olaylara üçüncü şahıs adına kayıtlı, kiralık veya çalıntı araçlarla gittikleri aktarıldı.

SOSYAL MEDYA VE GENÇLERİ HEDEFLEME

İddianamede, örgütün sosyal medyada genç nesil üzerinde hayranlık oluşturarak takipçi kazanmaya çalıştığı ifade edildi. Yurt dışındaki elebaş ve yöneticilerin, örgüt sempatizanı gençlerle irtibat kurarak, eylemsel kabiliyeti olanları İstanbul’daki daha kıdemli örgüt üyeleriyle birleştirdiği vurgulandı.

“Daltonlar”ın üç ana eylem stratejisi bulunuyor:

İş adamları ve esnaflardan haksız menfaat temini ve örgütü güçlendirme amaçlı yağma girişimleri.
Hasım suç örgütlerine yönelik silahlı saldırılar.
Taşeron olarak üçüncü kişilere karşı maddi menfaat karşılığı gerçekleştirilen silahlı eylemler.
Ceza Talepleri
İddianamede firari ve tutuklu şüpheliler için ağırlaştırılmış müebbet ve 711 ila 1281 yıl arasında değişen hapis cezaları ile 53 binden 230 bin güne kadar adli para cezası talep edildi. Yönetici konumundaki şüphelilerin diğer üyelerin eylemlerinden de sorumlu tutulduğu bildirildi.

