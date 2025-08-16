🚦 Trafikte yeni dönem: Hız sınırları ve işaretler yeniden düzenlenecek

-Genelgeye göre, karayollarında bulunan hız sınırı levhaları, hız sınırı sonu işaretleri ve diğer trafik düzenlemeleri; güncel standartlara uygunluk, konum, gereklilik, görünürlük, süreklilik ve sürücü davranışlarına etkileri açısından yeniden değerlendirilecek.

Yerleşim yeri dışındaki bölünmüş karayolları başta olmak üzere, ülke genelinde uygulanan hız düşürücü işaretlemeler; Karayolu Trafik İşaretleme Standartları Kitabı’nda belirlenen teknik kriterlere göre gözden geçirilecek.

Ayrıca, şehir dışındaki hemzemin yaya geçitlerinin standartlara uygunluğu denetlenecek. Okul ve hastane gibi özel durumlar dışında kalan hemzemin geçitler ise kaldırılacak.

HIZ SINIRLARI YENİDEN DÜZENLENECEK

Yolun yapısı, trafik yoğunluğu ve yaya hareketliliği dikkate alınarak hız sınırları yeniden belirlenecek. Değerlendirmeler sonucunda kaldırılmasına karar verilen işaretlemelerin bulunduğu kesimlerde;

Yaya geçidi ve durak uygulamaları sonlandırılacak,

Trafik güvenliğini tehlikeye atan orta refüj açıklıkları kapatılacak,

Gereksiz işaretlemeler kaldırılacak.

Şehirlerarası yollarda yer alan meskun mahal levhalarının gerekliliği ve konumları da tekrar gözden geçirilecek. Belediyelerin sorumlu olduğu, yerleşim yerlerinden geçen taşıma kapasitesi yüksek yollarda ise can ve mal güvenliği için hız sınırları yeniden düzenlenecek.

Yeni uygulamalar, “Trafik işaret levhaları mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalıdır” ilkesi doğrultusunda standardize edilerek sürücüler açısından daha anlaşılır hale getirilecek.

SON TARİH BELLİ OLDU

Süreç, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda; Adalet, Çevre, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ile belediyeler tarafından yürütülecek.

Birinci öncelikli yollarda çalışmalar 1 Eylül’e kadar,

Diğer tüm yollarda ise 31 Aralık’a kadar tamamlanacak.