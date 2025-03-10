Gazze’de insani kriz derinleşiyor! Elektrik ve yardımlar kesildi

İsrail, Esir Takası ve Gazze’de Ateşkes Anlaşması’nın ikinci aşamasına geçmeden Gazze Şeridi’nin elektriğini kesti. Netanyahu yönetimi, bölgeye insani yardım TIR’larının girişini de engelledi.

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Gazze’de insani kriz derinleşiyor! Elektrik ve yardımlar kesildi
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İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze’ye elektrik tedariğinin tamamen kesilmesi yönünde karar aldıklarını açıkladı. Cohen, “Tüm esirlerin serbest bırakılması için elimizdeki tüm araçları kullanacağız.” ifadelerini kullandı.

Hamas, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’yu, İsrailli esirlerin hayatını riske atarak kendi çıkarları doğrultusunda yeni bir yol haritası dayatmakla suçladı. Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, “Elektriğin kesilmesi, yardım ve yakıt girişinin engellenmesi tam anlamıyla bir savaş suçudur.” dedi.

Öte yandan, İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Barkın Vadisi beldesine baskın düzenledi. Bölgedeki İsrail tankları, çevreye otomatik silahlarla ateş açtı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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