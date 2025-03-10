Sanayi üretiminde düşüş! Son 9 ayın en düşük seviyesi

Sanayi üretimi, Ocak 2025’te aylık bazda yüzde 2,3 azalarak son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini yayımladı.

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Sanayi üretiminde düşüş! Son 9 ayın en düşük seviyesi
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Sanayi üretimi, Ocak 2025’te aylık bazda yüzde 2,3 azalarak son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 1,2 artarken, aylık bazda düşüş gösterdi.

Önceki ay Aralık 2024’te sanayi üretimi aylık bazda yüzde 5, yıllık bazda ise yüzde 7 artış kaydetmişti. Ancak Ocak 2025’te üretimde ivme kaybı yaşandı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 düşüş gösterdi.

Yıllık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 0,7 gerilerken, imalat sanayi yüzde 1,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü ise yüzde 5 artış gösterdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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