Sigaraya bir zam daha! En ucuz sigara 80 TL oldu

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam yapıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sigaraya bir zam daha! En ucuz sigara 80 TL oldu
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam yapıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Dündar’ın paylaştığı listeye göre, söz konusu markanın sigaralarına 10 TL zam geldi. Yeni fiyatlarla birlikte, markanın en ucuz sigarası 80 TL’ye, en pahalı sigarası ise 110 TL’ye yükseldi.

Sigaraya bir zam daha! En ucuz sigara 80 TL oldu - Resim : 1

SİGARANIN ZARARLARI

Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, sigara kullanımı ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Buna rağmen birçok kişi sigaranın zararlarını bilmesine rağmen kullanmaya devam ediyor.

Sürekli sigara içen kişilerde zamanla şu sağlık problemleri ortaya çıkabiliyor:

Bulunduğunuz ortamlarda kötü ve ağır bir koku oluşur.
Cilt sağlığı bozulur, cilt kararması ve erken yaşlanma belirtileri başlar.
Dişlerde sararma, diş eti hastalıkları ve kötü ağız kokusu görülür.
Tat alma duyusu zayıflar, ağız ve boğaz kanseri riski artar.
Gırtlak ve nefes borusunda iltihaplanma yaşanabilir, ses telleri zarar görür.
Kalp ve damar sağlığı olumsuz etkilenir, kalp krizi, damar tıkanıklığı ve yüksek tansiyon riski artar.

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