Gazze’de son dakika: İsrail saldırıları sonrası 6 binden fazla Filistinli evsiz kaldı

Gazze’deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yazılı açıklamasında, "Bugün evleri hedef alınan 6 binden fazla kişi evsiz kaldı." ifadelerini kullandı. Basal ayrıca, "İşgal güçleri bazı binaları önceden arayarak uyardı ancak uyarı yapılmayan evler de hedef alındı. Bu durum çok sayıda kişinin yaralanmasına veya şehit olmasına yol açtı." değerlendirmesinde bulundu.

GAZZE’DE YAŞAM KOŞULLARI KRİTİK

Basal, Gazze sakinlerinin abluka ve aralıksız bombardıman nedeniyle son derece zor yaşam koşulları altında bulunduğunu belirterek, kentteki 1 milyondan fazla insanın İsrail’in bombardıman ve yıkım politikaları nedeniyle sürekli ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Ayrıca binlerce çocuğun açlık, temel yaşam koşullarına erişim eksikliği ve kötüleşen insani koşullar nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

OKULLAR VE BİNALAR HEDEF ALINDI

İsrail ordusu, bugün UNRWA’ya bağlı olarak Gazze’nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı’nda bulunan 3 okul ve yüksek katlı çok sayıda binayı bombalayarak, söz konusu okullarda yaşayan binlerce kişiyi yerinden etti.

İSRAİL’İN YIKIM POLİTİKALARI

Gazze hükümetinin Medya Ofisi, İsrail’in 8 Ağustos’ta Gazze kentini işgal planını onaylaması ve 11 Ağustos’tan itibaren saldırılara başlamasıyla bölgedeki zararın bilançosunu açıklamıştı. Açıklamada, İsrail ordusunun sistematik yıkım, soykırım, etnik temizlik ve zorla yerinden etme politikaları kapsamında Gazze’deki sivil yerleşim alanlarını “vahşice” hedef aldığı belirtildi.

YIKIMIN BOYUTU

İsrail’in saldırıları sonucu kentte geniş çaplı yıkım meydana geldi; çok katlı binalar da dahil olmak üzere en az 1.600 bina tamamen yıkıldı, 2.000 bina ağır hasar aldı ve 13 bini aşkın çadır kullanılamaz hale geldi. Sadece Eylül ayında tamamen yıkılan bina sayısı 70, ağır hasar alan bina sayısı ise kaydedildi.