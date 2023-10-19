Gazze'deki Ölü Sayısı 3 Bin 785'e Yükseldi! Filistin Sağlık Bakanlığı Son Bilançoyu Açıkladı

İsrail, Gazze'ye yönelik bombalı saldırılarına devam ediyor. Bölgeyi abluka altına alan ve insanlık dışı saldırılarda sivil ayrımı gözetmeden insanları hayattan koparan İsrail saldırılarında bilanço günden güne ağırlaşıyor.

Ölü Sayısı 3 Bin 785'e Yükseldi!

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından ölü ve yaralı sayısı ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Sözcü Kudra, 1524'ü çocuk, 3 bin 785 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kudra ayrıca, ölenlerin 1000'inin kadın olduğunu da aktardı.

Saldırı sonucu yaralananlarla ilgili de verileri paylaşan Kudra, bu sayısının da 12 bin 493'e yükseldiğini ifade etti. Yaralılardan 3 bin 983'ünün çocuk, 3 bin 300'ünün ise kadın olduğu ifade edildi.