Gazzeli Kanser Hastaları Türkiye'ye Getirildi! Tedavilerine Ankara'da Devam Edilecek

Gazzeli kanser hastaları, refakatçileriyle birlikte Türkiye'ye getirildi. 27 hastanın tedavisine, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne devam edilecek.

Gazzeli Kanser Hastaları Türkiye'ye Getirildi! Tedavilerine Ankara'da Devam Edilecek
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İsrail’in saldırılarının sürdüğü Gazze’den çıkarılan 27 kanser hastası ve 13 refakatçi, 2 uçakla Mısır’dan Türkiye’ye getirildi.

Yolculuk boyunca hastaların sağlık durumunu, 9 kişilik Türk uzman ekip takip etti. El Ariş Havalimanı'na ambulanslarla getirilen ve Cumhurbaşkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklara yerleştirilen hastaları, Esenboğa Havalimanında sağlık ekipleri karşıladı.

Hastalar, tedavilerine devam edilmek üzere ambulanslarla Etlik ve Ankara Bilkent Şehir Hastanelerine götürüldü.

Hastalarla birlikte Mısır'da temaslarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Ankara'ya döndü. Koca, Gazze'deki hasta ve yaralıların Türkiye'ye transferiyle ilgili çalışmaların süreceğini söyledi.

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