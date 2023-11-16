Germiciler Suç Örgütü Çökertildi! İçişleri Bakanı Operasyonu Duyurdu

Yurt içinde çeşitli suç örgütlerine yönelik önemli operasyonlara imza atılmaya devam ediliyor. Son olarak sahte tapu ve kimlikle, sahibi olmadıkları ev ve arabaları satmaya çalışan, silah ticareti yaptığı belirlenen bir suç örgütü daha başarılı bir operasyon neticesinde çökertildi. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Germiciler Suç Örgütü Çökertildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdi.

Bakan Ali Yerlikaya, elebaşılığını Hakan Germici ve kardeşi Erdem Germici'nin yaptığı "Germiciler" organize suç örgütünün Muğla'da faaliyet gösterdiğini tespit etti. Ali Yerlikaya, örgüte yönelik, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kafes Operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Organize suç örgütünün, internet siteleri ve sosyal medya üzerinden, sahte ilanlarla araç satışı yaptığını anlatan Yerlikaya şunları söyledi:

- Suç örgütünün, sahte tapu ve kimlikle, sahibi olmadıkları evleri sahibiymiş gibi gösterip satmaya çalıştıkları, sahte satılık eşya ve benzeri ilanlar vererek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Ayrıca bu suç örgütünün silah ticareti yaptığı ve örgüt elebaşının 31 suçtan kaydının bulunduğu belirlendi.

Yerlikaya, operasyon kapsamında tabancalar, sahte tapular, dijital materyaller ile para ele geçirildiğini aktararak şunları kaydetti: