Gazze'ye Yardım Taşıyan Gemi Yola Çıktı

Türkiye'nin Gazze'ye yönelik yardımları devam ediyor. Son olarak, sağlık malzemelerini taşıyan gemi İzmir'den yola çıktı.

Kuru yük gemisi önceki gece İzmir Alsancak Limanı'na demirlemişti. Gemiye, görevlilerce tıbbi malzemeler ve ambulanslar yüklendi.

Yükleme işleminin tamamlanmasının ardından gemi, Mısır'ın El-Ariş Limanı'na gitmek üzere, limandan ayrıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada ilaç, tıbbi cihaz, 8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf dahil yaklaşık 500 ton yardım ekipmanının ulaştırılacağını dile getirmişti.