İsrail Bombalar Ve Abluka İle Filistinlileri Göçe Zorluyor

Hamas ise dünya halklarını cuma günü ve hafta sonu İsrail ve ABD'ye karşı gösteriler düzenlemeye çağırdı.



İsrail'in ablukası ve saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinliler evlerini yurtlarını terk edip Gazze Şeridi'nin güney kısmına göç ediyor.



İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 30 bin tondan fazla patlayıcı attı. Bunun sonucunda 40 bin konutun tamamen yıkıldı, 222 bin konut zarar gördü. 11 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti.



İsrail özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyine saldırıyor. Filistinlileri buradan göndermeye çalışıyor. İsrail Gazze'nin kuzeyindeki sivil yerleşimlerin yanı sara mülteci kamplarını da vuruyor.



İsrail ordusu son 3 günde 8 hastaneyi doğrudan bombaladı. 7 Ekim'den bu yana 18 hastane hizmet dışı kaldı. Vurulan hastanelerin ve sağlık merkezlerinin büyük kısmı yine Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunuyor.



Gazze Şeridi'nde İsrail bombardımanından kurtulanların hayatını susuzluk tehdit ediyor. İsrail'in saldırılarında bina ve hastanelerdeki su tankları ile su dağıtım araçlarını hedef alması, Gazze Şeridi'ndeki su sıkıntısını silah olarak kullandığına işaret ediyor. (Görüntü: filistin - kuzeyden güneye göç - 2023.11.09 sonu)



Filistinliler içme suyu bulmakta zorlanıyor.



Hamas tüm dünyaya cuma ve hafta sonu Filistin'e destek gösterileri yapılması için çağrıda bulundu.



Hamas, çocukların susuzluğunu - açlığını durdurmak için gösteriler düzenlenmesini istedi.



Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "her gün" işlediği katliamlardan ABD'yi sorumlu tuttu.



Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, " ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimine diyoruz ki, saldırının ardından Gazze'yi yönetme hayalini düşünmekten vazgeçmelisiniz. Direniş ve halkımız galip gelecektir. Orta Doğu ve diğer yerlerdeki önceki derslerinizden ders alın." dedi.



Hamdan, yapılması gerekenin Filistin halkına yönelik saldırıların derhal durdurulması için çalışmak olduğunu söyledi.



Rusya'nın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Vasili Nebenzia da " Şimdi Gazze'nin geleceğini konuşma zamanı değil" sözleriyle Gazze'deki katliama dikkat çekti. Rus diplomat, " Şimdi şiddeti durdurma ve çok büyük ölçekte öldürülen sivillerin hayatını kurtarma zamanı." dedi.



İsrail ve ABD saldırganlığı Filistin ile sınırlı değil.



İsrail Suriye'nin güneyindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenledi. ABD ise Suriye'nin doğusundaki İran İslam Devrim Muhafızları'na ait tesisi vurdu.



İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırıları sonucu 40 bin zeytin ağacı tamamen yandı.