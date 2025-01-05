Gebze'de Karadeniz rüzgarı esti! 2 ton hamsi dağıtıldı

Gebze Trabzonlular Derneği’nin düzenlediği Hamsi Festivali’nde 2 ton hamsi, ızgaralarda pişirilerek katılımcılara ikram edildi. Etkinlik, horonlarla coşkulu bir şenliğe dönüştü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gebze'de Karadeniz rüzgarı esti! 2 ton hamsi dağıtıldı
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Trabzon kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen Hamsi Festivali, yoğun katılımla gerçekleşti. Tatlıkuyu Mahallesi’ndeki kapalı pazar alanında düzenlenen etkinlikte 2 ton hamsi, alanda kurulan ızgaralarda pişirilerek ziyaretçilere ikram edildi.

Gebze Trabzonlular Derneği Başkanı Cemal Koçyiğit, festivale olan ilgiden memnuniyetini dile getirerek, hamsinin çok sevildiğini belirtti.

Hamsi ziyafetinin ardından, Karadeniz’in vazgeçilmezi horon sahne aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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