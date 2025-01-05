Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilin ki, bu Cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor

Rize Yenişehir Spor Salonu’nda konuşan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalara vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Attığımız adımlar sadece bugünün değil, Türkiye Yüzyılı'nın yapı taşlarını oluşturuyor. Ülkemizi geleceğin dünyasına hazırlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Terör örgütü için yolun sonu görünmüştür. Sırtını emperyalistlere yaslayanların devri sona ermiştir. Bu coğrafyayı terörle karartmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz."

Parti teşkilatlarına yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Tatlı su siyasetçisi" olarak nitelendirdiği kişilere dikkat edilmesi gerektiğini belirtti:

"Hiçbir şey üretmeden, risk almadan siyaset olmaz. AK Parti, ticarethane gibi çalışan bir yapı olamaz. Hedefimiz, partimizi yeniden yüzde 50 bandına çıkarmaktır."

"ÇOK ŞİKAYET ALIYORUM"

"Bazılarına bu söylediklerim zor gibi görünebilir ama bilin ki bu Genel Başkan bu Cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor. Bu şikayetleri burada haykırmam lazım, hepinizin bunu bilmesi lazım.

Trabzon’da ise bölgedeki projeler ve yatırımlara değinen Erdoğan, Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Projesi ile Karadeniz Bölgesi'ni hızlı tren ağıyla buluşturacaklarını açıkladı. Erdoğan, Trabzonspor’a yönelik altyapı projelerine de destek verileceğini belirterek, Trabzon’un AK Parti’ye verdiği desteğe teşekkür etti.

"Kökenimiz ve mezhebimiz farklı olabilir ama hepimiz bu coğrafyanın evlatlarıyız. Bu kardeşliği dinamitlemeye kimsenin gücü yetmeyecek. Terör belasını da ortadan kaldırarak hedeflerimize daha hızlı ulaşacağız."