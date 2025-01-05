Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilin ki, bu Cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8. Olağan İl Kongreleri kapsamında Rize ve Trabzon’da yaptığı konuşmalarda, terörle mücadelede kararlılık mesajları verdi ve parti teşkilatlarına uyarılarda bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilin ki, bu Cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor
Yayınlanma: Güncellenme:

Rize Yenişehir Spor Salonu’nda konuşan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalara vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Attığımız adımlar sadece bugünün değil, Türkiye Yüzyılı'nın yapı taşlarını oluşturuyor. Ülkemizi geleceğin dünyasına hazırlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Terör örgütü için yolun sonu görünmüştür. Sırtını emperyalistlere yaslayanların devri sona ermiştir. Bu coğrafyayı terörle karartmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz."

Parti teşkilatlarına yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Tatlı su siyasetçisi" olarak nitelendirdiği kişilere dikkat edilmesi gerektiğini belirtti:
"Hiçbir şey üretmeden, risk almadan siyaset olmaz. AK Parti, ticarethane gibi çalışan bir yapı olamaz. Hedefimiz, partimizi yeniden yüzde 50 bandına çıkarmaktır."

"ÇOK ŞİKAYET ALIYORUM"

"Bazılarına bu söylediklerim zor gibi görünebilir ama bilin ki bu Genel Başkan bu Cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor. Bu şikayetleri burada haykırmam lazım, hepinizin bunu bilmesi lazım. 

Trabzon’da ise bölgedeki projeler ve yatırımlara değinen Erdoğan, Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Projesi ile Karadeniz Bölgesi'ni hızlı tren ağıyla buluşturacaklarını açıkladı. Erdoğan, Trabzonspor’a yönelik altyapı projelerine de destek verileceğini belirterek, Trabzon’un AK Parti’ye verdiği desteğe teşekkür etti.

"Kökenimiz ve mezhebimiz farklı olabilir ama hepimiz bu coğrafyanın evlatlarıyız. Bu kardeşliği dinamitlemeye kimsenin gücü yetmeyecek. Terör belasını da ortadan kaldırarak hedeflerimize daha hızlı ulaşacağız."

İçişleri Bakanı, şehit polis Fethi Sekin’i andı: “Milletimizin kalbinde sonsuza dek yaşayacak”İçişleri Bakanı, şehit polis Fethi Sekin’i andı: “Milletimizin kalbinde sonsuza dek yaşayacak”Gündem
TSK'dan kararlı operasyon: 36 terörist etkisiz hâle getirildiTSK'dan kararlı operasyon: 36 terörist etkisiz hâle getirildiGündem
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama ak parti
Günün Manşetleri
"Bilin ki, bu Cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor"
36 terörist etkisiz hâle getirildi
Yunus Emre Enstitüsü'nde yolsuzluğa 8 tutuklama
Her yer Gazze olur
Hacettepe Üniversitesi'nin kapattığı LGBT topluluğunu yeniden açtılar
Özel'den DEM Parti görüşmesine dair açıklama
"EMEK VERDİĞİMİZ FABRİKAYA GERİ DÖNELİM"
6 Ocak'ta kar yağacak iller belli oldu!
İsrail'in Gazze'ye saldırıları 457. günde 88 can daha aldı
Yeşil Pasaporta ön vize mi geliyor?
Çok Okunanlar
6 Ocak'ta kar yağacak iller belli oldu! 6 Ocak'ta kar yağacak iller belli oldu!
ATM'lerden para çekenler dikkat: Kriz büyüyor ATM'lerden para çekenler dikkat: Kriz büyüyor
Ehliyet alacaklar dikkat! Ehliyet alacaklar dikkat!
2 milyon TL konut kredisi çekerseniz ne kadar ödersiniz? İşte bankaların faiz oranları… 2 milyon TL konut kredisi çekerseniz ne kadar ödersiniz? İşte bankaların faiz oranları…
İslam Memiş: "Altın için tarih açıklıyorum..." İslam Memiş: "Altın için tarih açıklıyorum..."