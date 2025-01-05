TSK'dan kararlı operasyon: 36 terörist etkisiz hâle getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadeledeki kararlılığa dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak! Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirilmiştir. Nerede olursa olsun, terör örgütlerine karşı mücadelemiz son terörist etkisiz hâle getirilene kadar devam edecektir."