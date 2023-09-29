Gezi Parkı Davası'nda 5 sanığın mahkumiyetleri onandı, 3 sanık hakkındaki hükümler bozuldu. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında, Osman Kavala'nın müebbet hapis cezası ile Can Atalay'ın da arasında olduğu diğer dört sanığa verilen 18'er yıl hapis cezasını onadı.

Gezi Parkı Davasında Karar Çıktı

Daire, mahkumiyet hükümlerini bozduğu sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı ile Ali Hakan Altınay'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı. Daire, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 25 Nisan 2022'de verdiği karara ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.



Buna göre, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Kavala hakkındaki mahkumiyet hükmü onandı. Daire, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezası verilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku hakkındaki mahkumiyet hükümlerinin de onanmasını kararlaştırdı.