MGK'dan 7 Maddelik Bildiri

Milli Güvenlik Kurulu iki aylık aranın ardından 28 Eylül'de yeniden toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. 7 maddelik bildirinin ilk satırlarında terörle mücadele vurgusu öne çıktı. PKK/KCK-PYD- FETÖ ve DEAŞ'a karşı mücadelenin süreceği belirtildi. Başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulduğu ifade edildi.

Karabağ Vurgusu

Güney Kafkasya’da kalıcı barışa giden yolun Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünden geçtiği belirtilen açıklamada,"Türkiye’nin bölgede kalıcı barışın ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.



Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenliğine yönelik tutumu da eleştirildi. MGK bildirisinde, "Barış gücünün KKTC’deki faaliyetlerinin KKTC makamlarıyla varacağı bir yazılı mutabakat yoluyla hukuki zemine oturtulması ihtiyacının bir kez daha ortaya çıktığı ifade edilmiştir." denildi. Karadeniz Tahıl Girişimi’nin canlandırılmasına yönelik adımlar da MGK bildirisinde yer aldı.

Açıklamada, " Türkiye’nin, savaşın adil ve kalıcı bir barışla gecikmeksizin sonlandırılması yönündeki gayretlerini sürdürme kararlılığı teyit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Kosova’da meydana gelen gelişmeler ve Balkanlar’daki son durum da değerlendirildi. Bildirinin son maddesinde Libya'da meydana gelen sel felaketi de yer aldı. Türkiye'nin Libya'ya desteğinin süreci ifade edildi.