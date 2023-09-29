CHP'li Belediyelere Rüşvet Operasyonu

Adana'da CHP’li Seyhan ve Çukurova belediyelerine sabah saatlerinde rüşvet operasyonu düzenlendi. Baskında 58 şüpheli kişi gözaltına alındı.

CHP'li Belediyelere Rüşvet Operasyonu

Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ‘rüşvet’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘imar yolsuzluğu’ soruşturması kapsamında 61 kişiyi tespit etti. CHP’li belediyelere düzenlenen rüşvet operasyonunda 58 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, operasyon kapsamında bazı evraklara el koyarken, belediye binalarındaki aramalar devam ediyor.

FETÖ'ye Transfer OperasyonuFETÖ'ye Transfer OperasyonuYurt
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