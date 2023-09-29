FETÖ'ye Transfer Operasyonu

FETÖ'ye "Transfer Operasyonu" düzenledi. 11 ildeki operasyonda 52 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'ye Transfer Operasyonu

Tutuklu ve hükümlü FETÖ üyelerine yurt içi ve yurt dışından topladıkları paralarla yardım eden FETÖ üyelerine yönelik operasyon yapıldı.

Antalya merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi. 52 FETÖ mensubu şüphelisi “Transfer Operasyonu” ile yakalandı. Operasyonlar neticesinde şüphelilerin tamamı yakalandı; haklarında adli işlemler başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili açıklama yaptı. "Operasyonu düzenleyen Jandarmamızı tebrik ediyorum. Halkımızın üzerine ateş açan, tanklarla ezmeye çalışan hainlere göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.

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