Gıda denetiminde rekor ceza! Bakan Yumaklı: “Gıda güvenliği kırmızı çizgimiz”

Bakan Yumaklı’nın paylaştığı verilere göre, Ağustos ayında gıda üretim yerlerine 14 bin 850, gıda satış yerlerine 36 bin 921, toplu tüketim yerlerine ise 40 bin 49 olmak üzere toplamda 91 bin 820 resmi kontrol gerçekleştirildi.

Denetimler sonucunda 709 gıda üretim yeri, 941 gıda satış noktası ve 593 toplu tüketim yerinde olmak üzere toplam 2 bin 243 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

176 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE CEZA

Yumaklı, denetimlerde ağır ihlallerin de tespit edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu kontrollerde 176 milyon 723 bin 671 lira idari para cezası uygulanmıştır. Her fırsatta vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayanların hiçbir şekilde gözünün yaşına bakmayacağımızı vurguluyoruz. Bu minvalde, kırmızı çizgimiz olan gıda güvenilirliğini korumakta kararlıyız. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz.”

Bakan ayrıca, denetimler kapsamında 21 gıda işletmecisi hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu da bildirdi.

"EN İYİ DENETİCİ TÜKETİCİNİN KENDİSİDİR"

Gıda güvenilirliğini sağlamak için yıllık denetim planları ve rutin kontrollerin uygulandığını hatırlatan Yumaklı, vatandaşların da sürece katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.

“İlgili birimlerimize çeşitli iletişim kanalları vasıtasıyla bildirimler, şikayetler de ulaşıyor. Her birini ayrı ayrı değerlendiriyor, mutlaka üzerine gidiyoruz. Tüketicilerimiz bu konuda müsterih olsun. Bununla birlikte vatandaşlarımıza; tüketicilerimizin güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla gıda işletmelerinin denetim durumunun takip edilmesine imkan tanıyan ve 28 Temmuz itibarıyla tüm işletmelerde zorunlu olan ‘Gıda İşletmelerinde Karekod’ uygulamasını kullanmaları için çağrıda bulunuyorum. Unutulmamalıdır ki en iyi denetçi tüketicinin kendisidir.”

Yumaklı, denetimlerde işbirliği yapan işletmelere de teşekkür ederek, “Bunun yanında üretim, satış ve toplu tüketimde, halkımıza uygun şekilde hizmet veren bütün üretici ve işletmelere de teşekkür ediyorum. Bu alandaki çalışmalarımız, paydaşlarımız ve vatandaşlarımızın da katkısıyla kararlılıkla devam edecek” ifadelerini kullandı.