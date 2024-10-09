Giresun'da uyuşturucu operasyonu: İki kişi tutuklandı

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen H.Y. ve Irak uyruklu W.W.A.'yı yakaladı.

Yapılan üst araması sırasında şüphelilerin üzerinde 10 adet uyuşturucu hap ve 12,8 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.