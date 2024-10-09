Lübnan'da İsrail saldırıları: Son 24 saatte 22 ölü, 80 yaralı

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde İsrail ordusunun Lübnan’a gerçekleştirdiği saldırılarda 22 kişinin hayatını kaybettiği, 80 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Lübnan'da İsrail saldırıları: Son 24 saatte 22 ölü, 80 yaralı
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Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde İsrail ordusunun Lübnan’a gerçekleştirdiği saldırılarda 22 kişinin hayatını kaybettiği, 80 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, 8 Ekim 2023’ten bu yana devam eden ve son dönemde artan şiddet içeren saldırılara ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte yaşanan saldırılar sonucunda, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 141’e, yaralı sayısının ise 10 bin 99’a ulaştığı belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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