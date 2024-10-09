Van'da gösteri yürüyüşleri ve toplantılara 5 günlük yasak

Van'da gösteri yürüyüşleri ve açık hava toplantıları 5 gün süreyle yasaklandı. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde düzenlenmesi planlanan açık hava etkinlikleri ve yürüyüşlerin yasaklandığı duyuruldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Van'da gösteri yürüyüşleri ve toplantılara 5 günlük yasak
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Van'da gösteri yürüyüşleri ve açık hava toplantıları 5 gün süreyle yasaklandı. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde düzenlenmesi planlanan açık hava etkinlikleri ve yürüyüşlerin yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlama ve yasaklama şartlarının oluştuğu belirtilerek, kamu düzenini bozacak eylemlerin ve saldırıların önüne geçilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Ayrıca, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, terör örgütlerinin olası planlarının önlenmesi, suç işlenmesinin engellenmesi ve şiddet olaylarının kontrol altına alınmasının amaçlandığı vurgulandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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