İsrail saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hız kesmeden devam ederken, bir gazeteci daha hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İsrail saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti
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Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nin açıklamasına göre, Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik bombardımanı takip eden El Aksa televizyonunda görevli gazeteci Muhammed Tanani, İsrail saldırısı sonucunda yaşamını yitirdi.

Gazze’nin kuzeyinde ise İsrail güçleri, Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera'nın ekibine ateş açtı. Olayda kameraman Fadi al-Wahidi yaralandı. Al Jazeera Arabic'ten Anas al-Sharif, al-Wahidi'nin yayın sırasında bir keskin nişancı tarafından boynundan vurulduğunu bildirdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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