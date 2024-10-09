Skandal iddia: Öğretmen, özel eğitim öğrencilerine hap mı içirdi?

Üç öğrenci velisi, çocuklarına ilaç verildiği gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Olay, okulda öğrenci güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi.

VELİLERDEN SAVCILIĞA ŞİKAYET

İddialara göre, özel eğitim sınıfında eğitim gören bazı çocukların gün içinde sürekli uyur halde görülmesi üzerine veliler durumu okul yönetimine bildirdi. Bu sırada bir öğrenci, sınıftaki öğretmenlerden birinin kendilerine ne olduğu bilinmeyen bir hap içirdiğini öne sürdü. Bu iddialar üzerine üç veli, çocuklarının sağlığından endişe ederek Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu.

ÖĞRETMEN İFADE VERDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Velilerin şikayeti üzerine, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, iddiaların merkezindeki öğretmenin ifadesini aldı. Öğrencilere verilen hapların içeriğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nda çocuklardan kan örnekleri alındı. İlaçta kullanılan maddelerin tespit edilmesi amacıyla incelemeler sürüyor.

Olay, eğitim camiasında büyük yankı uyandırırken, soruşturmanın derinleştirileceği bildirildi.