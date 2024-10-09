Türkiye’den sert tepki: İsrail Dışişleri Bakanı Katz adalet önünde hesap verecek

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma sert tepki gösterdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Türkiye’den sert tepki: İsrail Dışişleri Bakanı Katz adalet önünde hesap verecek
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Açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı, Filistinlilere karşı işlenen soykırımda oynadığı rolden dolayı adalet önünde hesap vereceği günü beklesin. Türkiye, İsrail'in zulüm politikalarına karşı durmaya ve Filistin halkına verdiği güçlü desteği sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Katz’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan son sosyal medya paylaşımıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Katz’ın paylaşımının, Başkan Erdoğan’a yönelik asılsız suçlamalar içerdiği ve gündemi değiştirmeye yönelik başarısız bir psikolojik operasyonun parçası olduğu vurgulandı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolü nedeniyle bir gün adalet önünde hesap verecektir. Türkiye, İsrail'in zulüm ve baskı politikalarına karşı çıkmaya ve Filistin halkına verdiği desteği en güçlü şekilde sürdürmeye kararlıdır."

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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